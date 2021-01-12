Суд приговорил к двум годам колонии жителя Ростова-на-Дону за комментарии о нападении на мечети в Новой Зеландии

Суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя Константина Култышева за комментарии о нападении на мечети в Новой Зеландии. Эксперты нашли «солидаризацию и одобрение действий террориста» в его публикации почти двухлетней давности о стрельбе в Крайстчерче, пишет «Коммерсант» со ссылкой на местное УФСБ.

В ноябре прошлого года 22-летний житель Ростовской области Денис Щебетун тоже получил два года колонии за комментарии под видео о теракте в Новой Зеландии.

В марте 2019 года ультраправый австралиец Брентон Харрисон Таррант убил 51 человека и ранил еще 49 в двух новозеландских мечетях. Перед терактом он выложил манифест против мигрантов.

