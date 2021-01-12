Интерпол объявил в международный розыск двух россиян и португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года. По данным Associated Press, так называемые «красные уведомления» выданы на владельца и капитана судна «Росус», на котором в 2013 году в порт привезли нитрат аммония. Имена объявленных в розыск официально не называются, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве и российском бизнесмене, проживающем на Кипре Игоре Гречушкине, купившем судно в 2012 году.

Ранее в эфире «Эха Москвы» капитан Борис Прокошев отрицал свою вину во взрыве.

Из-за взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута погибли около 200 человек, тысячи пострадали. Власти оценили ущерб от случившегося более чем в 10 миллиардов долларов.