ТАСС: Мужчина, застреленный полицейскими в московской квартире, страдал алкозависимостью и психическим расстройством

Мужчина, застреленный полицейскими в московской квартире, страдал алкогольной зависимостью и психическим расстройством. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, убитый ранее лечился от алкоголизма. Как сообщили ранее в столичном управлении Следственного комитета, этим вечером полиция приехала по вызову скорой помощи в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду. Там, как утверждает ведомство, находился мужчина в неадекватном состоянии, который вел себя агрессивно по отношению к соседям и медикам. На полицейских он попытался напасть с ножом. После предупредительного выстрела, они применили табельное оружие. Нападавший умер на месте. Возбуждено уголовное дело о «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Погибшему посмертно назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

