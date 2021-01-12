В Нидерландах продлевают до 9 февраля жесткий карантин, который действует с середины декабря

Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте. По его словам, число ежедневно выявляемых случаев заражения снижается недостаточно быстро, а новый, более заразный штамм, выявленный в Великобритании, вызывает серьезную обеспокоенность. Глава правительства отметил, что власти намерены принять дополнительные меры для поддержки экономики.

