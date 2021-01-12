Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в официальном сообщении о пожаре

Пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в официальном сообщении о пожаре в Екатеринбурге. В ведомстве назвали недопустимым использование смайликов в данном посте, отметив, что их уже удалили. Ранее пользователи сети раскритиковали МЧС за использование эмодзи в официальном сообщении во «ВКонтакте».

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге произошел минувшей ночью. Погибли восемь человек, в том числе ребенок. Областная прокуратура назвала возможной причиной случившегося неосторожное обращение с огнем.