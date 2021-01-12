Склад со вторсырьем горит в Екатеринбурге

Площадь пожара составляет 1 200 кв. м. Огонь быстро распространяется, сообщила пресс служба регионального главка МЧС, пояснив, что этому способствует большая горючая загрузка. На площади 250 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли. В тушении задействованы 66 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Развернут оперативный штаб. На место выехала передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха.

