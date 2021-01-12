Основатель Telegram Павел Дуров заявил о рекордном росте числа пользователей мессенждера

Только за последние 72 часа у него появилось 25 миллиона новых клиентов. Общее число людей, использующих данный сервис по обмену сообщениями, достигло 500 миллионов. По мнению Дурова, такие результаты объясняются усилиями руководства компании по защите личных данных.

Сегодня же стало известно, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. За последнюю неделю его установили более 500 тысяч американцев, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Число новых пользователей стало стремительно расти после штурма сторонниками Дональда Трампа Капитолия и последовавшей вслед за этим блокировки аккаунтов действующего президента в Facebook и Twitter.

Рост аудитории Telegram на 25 миллионов за трое суток связан с уходом пользователей из Whatsapp. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов. «Безусловно, тот рост, который сейчас происходит, не связан с гонениями на Трампа. Это объясняется свежими изменениями в политике Whatsapp в отношении использования данных. Главный бенефициар в истории с Whatsapp – это безусловно Telegram и Signal. Оба этих мессенджера получили огромный прирост аудитории. Думаю, что 25 миллионов -это даже скромная оценка, возможно, их даже больше», — сказал он. Г.Бакунов добавил, что рост аудитории скорее всего будет наблюдаться в течение ближайшей недели.