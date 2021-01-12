Протодиакон Андрей Кураев обжаловал решение епархиального суда о лишении его сана

С соответствующим ходатайством он обратился к патриарху Кириллу. Главным образом доводы Кураева сводятся к нарушению канонического порядка судопроизводства. Согласно тексту апелляции, опубликованному на личной странице протодиакона, он считает, что суд нарушил процессуальные сроки, а также лишил его возможности защищаться, не предоставив время на ознакомление с обвинением. Кроме того, Кураев утверждает, что на церковном разбирательстве не было конкретных истцов, а были лишь некие «анонимные заявления». Наконец, священнослужитель убежден, что его, лишив сана, фактически наказали дважды за одни и те же действия, а также неправомерно обвинили в клевете и «хуле на Церковь».

После решения суда лишить Кураева сана постановление должен утвердить патриарх Кирилл, однако он пока этого не сделал. Реакция предстоятеля РПЦ на обращение протодиакона пока неизвестна.

Епархиальный суд Москвы в конце декабря счел возможным лишить Кураева сана из-за ряда заявлений, в том числе, об умершем в апреле прошлого года протоиерее Александре Агейкине. Кураев тогда написал в своем личном блоге, что в его памяти покойный останется как «тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса». Спустя несколько дней после этого клирика запретили в служении, сам он впоследствии принес семье Агейкина извинения.

Кураев известен как критик ряда решений руководства РПЦ и, в частности, патриарха Кирилла. Протодиакон также выступал в защиту группы Pussy Riot после танца ее участников в Храме Христа Спасителя. Кроме того, Кураев посвятил серию публикаций проблеме гомосексуализма и педофилии в РПЦ.