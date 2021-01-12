Федеральная служба исполнения наказаний просит заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше»

Федеральная служба исполнения наказаний просит заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Ходатайство поступило в Симоновский суд Москвы. Об этом написал в Твиттере сам политик, опубликовав скан с сайта суда. В качестве основания там указывается на «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления». Оппозиционер подчеркнул, что его условный срок по делу «Ив Роше» истек 30 декабря.

Требование заменить Навальному условный срок на реальный может быть связано с новым уголовным делом против оппозиционера. Этого не исключила адвокат политика Ольга Михайлова. Речь идет об обвинениях в мошенничестве с пожертвованиями. В интервью «Эху Москвы» Михайлова отметила, что сути претензий защита пока не знает, о заседании по жалобе ФСИН адвокатов должны уведомить за две недели.



28 декабря столичное управление ФСИН предупредило, что обратится в суд с просьбой изменить Навальному срок, если он не явится в филиал ведомства на следующее утром. Сославшись на публикацию в медицинском журнале Lancet о выздоровлении политика, ведомство отметило, что оппозиционер, находящийся в Германии после отравления «Новичком», уклоняется от контроля инспекции.