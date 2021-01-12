Сын российского миллиардера Алексея Мордашова Никита пошел служить в армию после отчисления из вуза

Первым об этом написал Forbes со ссылкой на источники. По их данным, летом его отчислили из Высшей школы экономики, где тот учился на платной основе на факультете мировой экономики и мировой политики. По данным сайта образовательной программы, к концу года обучения у Никиты Алексеевича Мордашова был один из самых низких рейтингов. Собеседник РБК уточнил, что в армию Никиту отправил отец, поскольку тот не хотел учиться. Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов семьи.