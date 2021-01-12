Мужчина с ножом напал на полицейских в квартире в Москве

Его застрелили. Об этом сообщили ТАСС в столичном главке следственного управления СК. Там рассказали, что полиция прибыла по вызову бригады скорой помощи в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду. Мужчина, по данным ведомства, находился в неадекватном состоянии. Он вел себя агрессивно по отношению к медперсоналу и соседям, на предупреждения не реагировал. Имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на полицейских. В СК отметили, что сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительный выстрел, после чего применили табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.