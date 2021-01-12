Основатель Telegram Павел Дуров заявил о рекордном росте числа пользователей мессенждера

Только за последние 72 часа у сервиса появилось 25 миллиона новых клиентов. 38% из них —жители Азии, 27% — европейцы, 21% — латиноамериканцы. Еще 8% новичков — жители стран Ближнего Востока. Это серьезный прирост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно Telegram подключали около 1,5 миллионов человек. Общее число людей, использующих данный сервис по обмену сообщениями во всем мире, достигло 500 миллионов. По мнению Дурова, такие результаты объясняются усилиями руководства компании по защите личных данных.

Сегодня же стало известно, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. За последнюю неделю его установили более 500 тысяч американцев, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.