Дональд Трамп впервые после нападения на Капитолий появился перед журналистами

Действующий президент США сравнил попытку объявить ему импичмент с охотой на ведьм: «Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую делают демократы». Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности уйти в отставку.
2021-01-12T21:05:51+03:00
2021-01-12T21:05:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2772854-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:05, 12 января 2021
Загрузка комментариев...