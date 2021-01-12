Дональд Трамп впервые после нападения на Капитолий появился перед журналистами

Действующий президент США сравнил попытку объявить ему импичмент с охотой на ведьм: «Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев. Это действительно ужасная вещь, которую делают демократы». Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности уйти в отставку.