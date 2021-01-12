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21:04, 12 января 2021

Cуд Екатеринбурга назначил 15 суток ареста соратнику экс-схиигумена Сергия Романова Всеволоду Могучеву

Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат Михаил Толмачев. По его мнению, силовики хотят как можно дольше продержать его подзащитного в СИЗО. Защита намерена обжаловать это решение.

Новый протокол на Могучева был составлен по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом стал пост во «ВКонтакте» под названием «Кто готовит рабство в России». В конце декабря суд Екатеринбурга арестовал Могучева на 15 суток после повторного рассмотрения протокола о неповиновении сотруднику полиции.

Романов, в свою очередь, арестован на два месяца по обвинению в том числе в склонении к самоубийству и самоуправстве.



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