Более 30 детей госпитализированы в дагестанском городе Буйнакске с признаками пищевого отравления

Их возраст от полутора до 14 лет, сообщил ТАСС глава города Исламудин Нургудаев. По его словам, пациенты продолжают поступать, несколько человек ушли из больницы. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины плохого самочувствия детей.

Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева подтвердила ТАСС госпитализацию 33 детей. В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Для оказания консультативной и организационно-методической помощи в Буйнакск направлена бригада специалистов Минздрава, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней.