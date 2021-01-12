Студенты «Европейского университета в Петербурге» выступили против участия на обсуждении проекта «Дау» его автора

Студенты «Европейского университета в Петербурге» выступили против того, чтобы на обсуждение проекта «Дау» присутствовал его автор Илья Хржановский.

Студенты Европейского университета в Петербурге опубликовали открытое письмо. Они считают, что присутствие режиссера станет, цитирую, «потенциальным репутационным ущербом для университета и противоречит его ценностям». Напомню, мировая премьера проекта «Дау» Ильи Хржановского состоялась три года назад в Париже. Проект основан на биографии советского физика Льва Ландау. Проект неоднократно критиковали за сцены насилия, в том числе за эпизод, в котором неонацист Максим Марцинкевич разделывает свинью. Сообщалось также, что над актёрами якобы ставили психологические эксперименты. «Дау» состоит из десятка частей, не все из них получили прокатное удостоверение в России. Чиновники сослались на то, что в картинах содержатся материалы, пропагандирующие порнографию. Создатели проекта подали на министерство в суд. Фильм «Дау. Наташа» удостоен приза Берлинского кинофестиваля за выдающееся художественное решение.

Обсуждение проекта «Дау» Ильи Хржановского намечено в Европейском университете на 15 января.