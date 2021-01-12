Более 30 детей госпитализированы в дагестанском городе Буйнакске с признаками пищевого отравления

Об этом сообщил ТАСС глава города Исламудин Нургудаев. Он уточнил, что пациенты продолжают поступать. Их возраст от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли из больницы, остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины плохого самочувствия детей, работают сотрудники Роспотребнадзора.

