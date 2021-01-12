Прокуратура Ижевска проводит проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании государственного цирка

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Рождественское представление для детей проводилось по заказу Ижевской епархии. В одном из номеров выступали козлы, на которых были прикрепили флаги со свастикой, а обезьяна была в форме, похожей на нацистскую. На дрессировщиках были костюмы красноармейцев. В пресс-службе цирка пояснили изданию «Подъем», что выполняли заказ, в котором в соответствии со сценарием изображались события Великой Отечественной войны. Эпизод сопровождался текстом диктора.

Представители епархии уверены, что представление не нарушает закон, запрещающий нацистскую атрибутику, потому что шоу демонстрировало негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма. Какое отношение данный сюжет вообще имеет к Рождественскому мероприятию, в епархии не пояснили.