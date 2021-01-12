СК по Нижегородской области в третий раз начал проверку из-за самосожжения журналистки Ирины Славиной

Следственный комитет по Нижегородской области в третий раз начал проверку из-за самосожжения журналистки Ирины Славиной. Опрашивают дополнительно свидетелей, сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат семьи погибшей Александр Караваев. По его словам, об этом стало известно накануне со слов следователя.

В ноябре СК отказался возбуждать уголовное дело по статьям о доведении или склонении к самоубийству после самосожжения главного редактора издания Koza. Press. Следствие отрицает связь произошедшего с обысками, которые прошли у женщины накануне.

2 октября Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Спасти ее не удалось. До того, как это совершить она написала в фейсбуке, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Провести проверку по данному факту ранее просил генпрокурора Игоря Краснова главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. О том, что в гибели журналистки имеются признаки доведения до самоубийства, заявил также «Независимый профсоюз журналистов».

