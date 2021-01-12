Федеральная служба исполнения наказаний просит заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше»

Ходатайство поступило в Симоновский суд Москвы. Об этом написал в Твиттере сам политик, опубликовав скан с сайта суда. В качестве основания там указывается на «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления». Оппозиционер подчеркнул, что его условный срок по делу «Ив Роше» истек 30 декабря. Требование ФСИН он объясняет политическими соображениями. Сроки своего возвращения в Россию Навальный не уточнил.