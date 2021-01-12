Президент Белоруссии раскритиковал оппозицию за призывы перенести чемпионат мира по хоккею из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал оппозицию за призывы перенести чемпионат мира по хоккею из Минска. Он отметил, что страна готова к проведению любых международных, в том числе культурных и спортивных состязаний. Слова главы государства цитирует провластный телеграм-канал «Пул первого». Лукашенко отметил, что Белоруссия выиграла право на проведение чемпионата мира по хоккею в честной борьбе и готова принять турнир «хоть завтра». Также он заявил, что готов к диалогу, в том числе с оппозицией, но не с «предателями».