В Москве возобновили начисление пени за неоплату коммунальных услуг

Срок моратория на взыскание неустойки, введенный из-за ситуации с коронавирусом, истек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «МОЭК». Там отметили, что задолженность 60 управляющих организаций в сфере ЖКХ – крупнейших неплательщиков за поставленные ресурсы — превысила 5 миллиардов рублей.