В Москве возобновили начисление пени за неоплату коммунальных услуг

Срок моратория на взыскание неустойки, введенный из-за ситуации с коронавирусом, истек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «МОЭК». Там отметили, что задолженность 60 управляющих организаций в сфере ЖКХ – крупнейших неплательщиков за поставленные ресурсы — превысила 5 миллиардов рублей.
2021-01-12T19:34:37+03:00
2021-01-12T19:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 12 января 2021
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