Pfizer рассматривает возможность регистрации своей вакцины от коронавируса в России

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе американской компании. Когда это может быть сделано, там не уточнили.

Накануне в пресс-службе Pfizer сказали «Интерфаксу», что в этом году будут поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по государственным соглашениям.

В свою очередь, источники на фармрынке и в госструктурах утверждают, что Россия в нынешнем году, скорее всего, не получит пфайзеровскую вакцину от коронавируса, на государственном уровне закупок препарата не планируется.

