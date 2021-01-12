Пресс-служба клиники: Клиника «Хадасса» в Сколково сможет прививать вакциной Pfizer до регистрации препарата в России

Израильская клиника «Хадасса» в Сколково сможет прививать пациентов вакциной Pfizer до регистрации препарата в России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель «Хадасса Москва» Анна Карабаш.

«На территории международного медицинского кластера действительно можно применять препараты и технологии, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. Израильская клиника Хадасса в Москве первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные на территории России препараты. Что касается непосредственных переговоров по вакцине Pfizer, то клиника переговоры ведет, но возможность вакцинации и сроки сможем сообщить позднее», — сказала она.

А.Карабаш подчеркнула, что контракты на поставку пока не заключены, поэтому дата запуска вакцинации и цены на услугу пока неизвестны. Пресс-секретарь клиники отметила, что в листе ожидания прививки уже несколько тысяч человек.

Ранее компания Pfizer заявила, что не будет поставлять вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний. Как сообщает РБК со ссылкой на компанию, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.