Интерпол объявил в международный розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года. По данным Associated Press, так называемые «красные уведомления» выданы на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт привезли нитрат аммония. Отмечается, что уведомления не являются ордерами на арест.

Имена объявленных в розыск официально не называются, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве и российском бизнесмене, проживающем на Кипре Игоре Гречушкине, купившем судно в 2012 году. Объявленного в розыск португальца зовут Хорхе Мануэль Мирра Нето Морейра.

Из-за взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута погибли более 150 человек, тысячи пострадали. Власти оценили ущерб от случившегося более чем в 10 миллиардов долларов.