В Госдуму внес законопроект о компенсации морального вреда за незаконное задержание

Авторы инициативы считают, что даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в личную неприкосновенность. Компенсацию в законопроекте предлагается выплачивать в том случае, если человек незаконно задержан как по уголовному, так и по административному делу. Также на возмещение морального ущерба, говорится в документе, лицо может рассчитывать, если его свобода была ограничена органами дознания, следствия, прокуратуры и суда. Кроме того, для действий, которые влекут за собой компенсацию, может появиться понятие «лишение (ограничение) свободы». При этом размер возмещения не уточняется Автор законопроекта депутат Наталья Костенко в интервью агентству «Интерфакс» пояснила, что объем компенсации будет определять суд. По ее словам, размер будет зависеть от понесенного ущерба, в частности, в зарплате.

По последним данным, экспертный совет фракции «Единая Россия» и Министерство юстиции в целом поддержали законопроект.