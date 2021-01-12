МБХ медиа: Институт мировых цивилизаций за прошлый год заработал на госконтрактах более 13 миллионов рублей

Институт мировых цивилизаций, учредителем которого являются ЛДПР и Владимир Жириновский, за прошлый год заработал на госконтрактах более 13 миллионов рублей. Всего было получено 5 господрядов. Информацию об этом обнаружило в базе «СПАРК-Интерфакс» интернет-издание «МБХ медиа». Отмечаетмся, что заказчиком во всех случаях выступал аппарат Госдумы, а сами договоры касались оказания услуг «по проведению экспертно-аналитических исследований».