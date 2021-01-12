Мосгорсуд вынес частное определение за нарушение процессуального закона судье, рассматривавшему дело «Нового величия»

Мосгорсуд вынес частное определение за нарушение процессуального закона судье Люблинского суда Александру Маслову, который рассматривал дело «Нового величия». Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Адвокат одного из фигурантов Леонид Соловьев пояснил, что Маслов в приговоре не указал сроки изменения наказания для Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Ранее сегодня Мосгорсуд смягчил приговор двоим фигурантам дела «Нового величия». Руслану Костыленкову и Петру Карамзину снизили сроки на три месяца, они проведут в колонии шесть лет и девять месяцев и шесть лет и три месяца соответственно.

