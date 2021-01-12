Шестиклассник выпал из окна школы в Петербурге

По одной из версий, он подражал герою аниме.

12-летнего мальчика нашли сегодня днем под окнами школы на севере Петербурга. Судя по видео с камеры наблюдения у школы, видимых травм у ребёнка нет. Запись опубликовало издание «Фонтанка.ру». Однако медики скорой предварительно оценили его состояние как тяжёлое. По данным «РИА Новости», окна и подоконники в школе сконструированы таким образом, что выпасть случайно или от толчка ребенок не мог. Пострадавший шестиклассник своими действиями якобы подражал герою аниме «Тетрадь смерти». Этим объясняют его красный галстук. Напомню, ранее петербургский суд принял к производству иск о том, чтобы запретить в России это популярное аниме. В администрации Приморского района Петербурга, где пострада школьник, уточнили, что успехи в учёбе у ребенка средние, семья — благополучная. Напомню, в прошлом году, другого 14-летнего школьника нашли под окнами еще одной гимназии. Подростка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, через полтора месяца он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства, под уголовное преследование по статье о халатности попала классный руководитель погибшего, но дело прекратили.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, материалы дела передали также в Следственный комитет.