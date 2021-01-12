Твиттер удалил аккаунт женщины, которая просила о помощи во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге, — передает РИА. Первое сообщение 38-летней Натальи Беловой появилось через несколько минут после начала пожара. Она писала, что находится с ребенком в квартире на верхнем этаже, они не могут спуститься и задыхаются.

За 12 минут женщина опубликовала 12 сообщений, в том числе две фотографии, после чего перестала выходить на связь. Женщина и ее 7-летняя дочь погибли.

В МЧС заявили, что погибшая повела себя неправильно – вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире она вместе с дочерью вышла в задымленный подъезд. Когда приехали спасатели, обе были еще живы. В пресс-службе МЧС утверждают также, что Наталья Белова не звонила пожарным, а Твиттер спасатели не мониторят, — цитирует заявление пресс-службы екатеринбургский сайт Е1.ру.

Всего на пожаре погибли 8 человек.

Сообщение о пожаре в доме по улице Рассветной поступила около 3 часов ночи. На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. В 03.50 возгорание локализовали, спустя 16 минут его удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали 90 жильцов, в том числе 9 детей. 52 человека выводили с использованием дыхательных аппаратов. В условиях холодов на базе гимназии №176 оперативно развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома. Там люди провели ночь и к 10 утра по местному времени уже начали возвращаться в свои квартиры. Как отметил исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который прибыл на место происшествия, в доме тепло не отключали. Обесточен сейчас только один подъезд, где произошел инцидент. Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре, нуждающихся обеспечить жильем из маневренного фонда. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В пресс-службе регионального следственного управления СКР подтвердили, что погибли 8 человек, в том числе ребенок. Маленькая девочка скончалась по пути в больницу. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что очаг пожара был расположен в квартире на 2 этаже, рядом с диваном. Предварительно, жильцы использовали горелки, также обнаружено много окурков. Семья из квартиры, где был очаг возгорания, по предварительным данным, неблагополучная.

Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах. На верхних этажах люди отравились угарным газом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Есть версия, что жильцы квартиры пользовались восковыми свечами, поскольку электроснабжение было отключено из-за большой задолженности. Впрочем, Интерфаксу пока не удалось получить комментарий управляющей компании. Которая обслуживает этот дом.