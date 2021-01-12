Приговоры троих участников экстремистской организации «Новое величие» смягчены, однако сроки изменились ненамного

Приговоры троих участников экстремистской организации «Новое величие» смягчены, однако сроки заключения изменились ненамного.

Суд удовлетворил апелляцию адвокатов, но скорее формально. Реальные сроки Руслана Костыленкова и Петра Карамзина, которых следствие посчитало руководителями организации, были сокращены на три месяца, равно как и условное наказание Максима Рощина. Таким образом, Костыленкову придется провести в колонии шесть лет и девять месяцев, а Карамзину на полгода меньше. Ранее к шести годам был приговорен Павел Ребровский, который отказался от признательных показаний. Кроме того, суд уменьшил с пяти лет до четырех испытательный срок Марии Дубовик и Анне Павликовой. Сторону защиты приговор не устроил, хотя адвокат Максим Пашков увидел в нем некий шаг навстречу.

Десять членов Нового величия были арестованы в 2018 году. Следствие посчитало их виновными в экстремистской деятельности и попытке государственного переворота. Обвиняемые уверяли, что попались на намеренную провокацию силовиков. Кроме того, они заявляли о том, что признательные показания у них выбили с помощью пыток.

Напомним, что заключивший досудебное соглашение и давший показание на других членов группы Рустам Рустамов получил два года условно, а Сергей Гаврилов объявлен в международный розыск.