Два крупных мировых банка, обслуживавшие Трампа и его семью, заявили, что больше не будут вести дела с президентом США

Два крупных мировых банка, обслуживавшие Дональда Трампа и его семью, заявили, что больше не будут вести дела с американским президентом.



Агентство Блумберг сообщает, что Дойче банк решил приостановить дальнейшие деловые отношения Трампом и его компанией. Так же поступит и нью-йоркский Signature bank, который уже долгие годы работает с ближайшими родственниками уходящего президента, — его дочерью Иванкой, ее супругом Джаредом Кушнером, а также с личным адвокатом главы Белого дома. Signature также закрывает два счета самого Дональда Трампа, где тот держит более пяти млн долларов. Франкфуртскому Дойче банку, по данным информагентства, ссылающегося на неназванные источники, президент задолжал более 300 млн. Специалисты отмечают, что ситуация для Дональда Трампа, среди прочего, осложняется еще и тем, что управляющая его капиталом, которая имела с ним давние доверительные контакты, около месяца назад ушла на пенсию.

Газета Дейли мейл замечает, что Розмари Враблич, управляющий директор и старший частный банкир американского подразделения Дойче банка, стояла за сотнями миллионов долларов, которые долгое время предоставлялись компаниям Трампа в качестве займов. По некоторым данным, с конца 90-х президент занял у банка в общей сложности, более 2 млрд долларов.

Британское издание полагает, что принятое двумя влиятельными банками решение основано на том, что за последнюю неделю с завершающим свой срок хозяином Овального кабинета оборвали связи ряд социальных сетей и компаний, для которых действия его сторонников, захвативших на прошедшей неделе Капитолий, стали неприемлемыми. Дойче банк, кроме этого, понес большие репутационные потери в связи с тем, что оказался втянутым в проводимые Конгрессом и различными судебным инстанциями США расследования, касающиеся финансовой империи Трампа и его предполагаемых политических и бизнес-контактов с российскими властями. Как считают источники агентства Рейтер в Дойче банке, по окончании президентского срока этому кредитному учреждению будет проще требовать от бизнесмена возврата долгов. В противном случае банк будет готов заморозить его активы.

Эксперты Дойче банка полагают, что при нынешнем раскладе голосов депутатов в обеих палатах Конгресса, представители демократов возобновят приостановленное при Трампе расследование его финансовой деятельности.