Власти Мальты опубликовали имена новых обладателей так называемых золотых паспортов

Это участники государственной программы, которые получили гражданство в обмен на инвестиции. В списке не менее 300 выходцев из бывшего Советского Союза, включая Россию.

Крупных бизнесменов и чиновников там нет, — сказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл» в России Илья Шуманов. Российские власти считают «Трансперенси Интернешнл» иностранным агентом.

Выдача «золотых» паспортов — распространенная и понятная практика у ряда государств, но Европейский союз не в силах оценить законность происхождения денег у их обладателей, отмечает в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко. По мнению Алексашенко, практика получения «золотых» паспортов популярна среди состоятельных граждан из Китая.

В 2020 году разразился скандал с золотыми паспортами на Кипре. Власти объявили о планах проверить все паспорта, выданные в обмен на инвестиции с 2002 года. Поводом стали расследования СМИ, в которых утверждалось, что не все обладатели золотых паспортов соответствовали правилам получения гражданства.