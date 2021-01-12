РКН составил первые административные протоколы в отношении СМИ, признанных иноагентами, за отсутствие маркировки

Роскомнадзор составил первые административные протоколы в отношении СМИ, признанных иностранными агентами за отсутствие соответствующей маркировки. Все они касаются проектов Радио Свобода. Протоколы в течение трех дней поступят в суд. Сумма штрафов может составить несколько миллионов рублей. В реестр СМИ-иноагентов входят 10 медиа.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал новый пакет репрессивных законов. «Как не сесть в тюрьму и не стать иностранным агентом» — так озаглавлена публикация в «Московском комсомольце». Как отмечает МК, в материалах СМИ или на сайтах придется указывать, что тот или иной человек или организация признаны иностранным агентом — под угрозой серьезного административного наказания, — сообщает ТАСС.