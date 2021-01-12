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Эксклюзив Эха 18:16, 12 января 2021

ФСИН требует заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный

В ведомстве предупреждали об этом еще в конце декабря, указывая, что оппозиционер, находящийся в Германии после отравления, уклоняется от контроля инспекции.

Ходатайство об отмене условного осуждения появилось в картотеке Симоновского суда Москвы. В карточке говорится, что требование связано с неисполнением Алексеем Навальным «возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления». О чем именно идет речь, пока неизвестно. Условный срок, назначенный политику по делу «Ив Роше» истек еще летом 2018 года, а испытательный срок – две недели назад, 30 декабря. За несколько дней до этого во ФСИН пригрозили Навальному обращением в суд, если он не вернется из Германии и не явится в уголовно-исполнительную инспекцию. С тех пор эта тема не всплывала, до сегодняшнего дня. Навальный, комментируя сообщение СМИ, обратил внимание на то, что его испытательный срок уже закончился. Но как пояснила «Эху Москвы» его адвокат Ольга Михайлова, законодательство допускает подачу ходатайства сейчас, если во время действия испытательного срока были нарушения. И, как отмечает защитница, под этим может подразумеваться в том числе уголовное дело о хищении денег жертвователей – о его возбуждении стало известно в конце декабря – сразу после предупреждения от ФСИН.

Навальный и его соратники отмечают, что испытательный срок до конца декабря был продлен незаконно, а само дело «Ив Роше» политик успешно оспорил в ЕСПЧ и даже получил по нему компенсацию от властей страны. Оппозиционеры считают, это новое уголовное дело и ходатайство о замене условного срока на реальный – это попытки помешать Навальному вернуться в страну.

Оппозиционер находится в Германии с августа. Там восстанавливается после отравления «Новичком», в котором навальный обвинил Кремль. В России уголовное дело по факту покушения так и не было заведено.

Бизнесмен Евгений Чичваркин считает, что российские власти пытаются запугать Навального и не допустить его возвращения в Россию. По мнению Чичваркина, власти не посадили ранее Навального, потому что планировали его убить.



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