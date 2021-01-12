Интерфакс: Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против covid-19 в России

Американская Pfizer рассматривает возможность регистрации своей вакцины от коронавируса в России, сообщили «Интерфаксу» пресс-службе компании во вторник. Между тем, там не ответили на вопрос, когда это может быть сделано.

Накануне в пресс-службе компании Pfizer «Интерфаксу» сообщили, что в 2021 году они будут поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по заключенным государственным соглашениям.

Между тем, ранее источники на фармрынке и в госструктурах сообщили «Интерфаксу», что Россия в 2021 году, скорее всего, не получит вакцину от коронавируса компании Pfizer, на государственном уровне закупок препарата в РФ не планируется.