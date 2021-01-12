Россия в этом году, скорее всего, не получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer

На государственном уровне закупок препарата не планируется, — сообщили «Интерфаксу» несколько источников на фармацевтическом рынке и в госстурктурах. По словам одного из собеседников агентства, Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины на территории России.

В пресс-службе Pfizer подтвердили, что не будут поставлять вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний. Поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина сказала «Эху Москвы», что Россия пока не может покрыть собственные потребности в вакцине, правительство должно договориться о поставках, в том числе, с американской Pfizer, — считает Соломатина. Соломатина утверждает, что у москвичей есть возможность привиться вакциной Pfizer в частном порядке в израильской клинике Хадасса в Сколково. В самой клинике ранее сообщили, что ведут переговоры о поставках вакцин производства Pfizer и Moderna, однако поставки возможны не раньше февраля.

Российской вакциной от коронавируса Спутник и подобные ей препаратами нельзя прививаться повторно после исчезновения антител, — об этом в эфире «Эха Москвы» говорил профессор американского Ратгерского университета Константин Северинов. Северинов считает также, что вакциной Спутник можно прививать людей, которые находятся в наибольшей зоне риска. При этом сам ученый прививку себе пока не сделал.



В США сейчас сертифицированы две вакцины — Pfizer –BioNTech и Moderna. Избранному президенту Джо Байдену ввели вторую дозу вакцины. Байден заявил, что сейчас крайне важно привить как можно больше американцев. 65% американцев готовы сделать прививку от коронавируса прямо сейчас, если бы она была бесплатной, — показал опрос Института Гэллапа. Как отмечают социологи, среди людей старшего возраста готовы вакцинироваться 74%. Опрос проводился с 15 декабря по 3 января.

Более 40% прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве люди старше 60 лет, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Министерство здравоохранения разрешило прививать пожилых людей в конце декабря. Столичные власти пообещали разблокировать социальные карты москвичей для льготного проезда на транспорте через 14 дней после получения второго компонента вакцины.