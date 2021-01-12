Защита Навального пока не в курсе оснований, по которым ФСИН требует заменить политику условный срок на реальный

Защита Алексея Навального пока не в курсе оснований, по которым ФСИН требует заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Навального Ольга Михайлова.

«Судебное заседание пока не назначено, не исключаю, что суд вернет уголовной инспекции это заявление. Если же посчитает возможным рассматривать этот вопрос, нас должны известить за 14 дней до фактического рассмотрения, и мы будем иметь возможность ознакомится с материалом. Все зависит от того, какие они указали основания. Есть практика, которая позволяет такие обращения делать, если были нарушения в ходе, когда тек этот испытательный срок. Что сейчас имеется в виду, неизвестно», – сказала она.

Политик Алексей Навальный ранее писал, что его условный срок по делу «Ив Роше» истек 30 декабря 2020 года. Оппозиционер напомнил, что выиграл это дело в Европейском суде по правам человека. ФСИН пригрозила А.Навальному заменой наказания после публикации о его выздоровлении в медицинском журнале «Ланцет». Как отмечалось в релизе ведомства, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В 2013 году Алексей Навального и его брата Олега признали виновными по делу «Ив Роше». Олег Навальный получил три с половиной года реального срока, а Алексей – три с половиной года условного и пять лет испытательного.