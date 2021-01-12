Правительство Мальты опубликовало список участников госпрограммы, в 2019 году получивших гражданство за инвестиции

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, в 2019 году получивших гражданство страны в обмен на инвестиции. Это стандартная процедура, объяснил «Эху» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов. Он также подчеркнул, что в этом списке нет действительно крупных бизнесменов и чиновников.

Российские власти считают Transparency International иностранным агентом.

Для получения «золотого паспорта» в экономику Мальты нужно инвестировать порядка миллиона евро, напомнил Илья Шуманов. Гражданин этой страны может свободно передвигаться по территории Евросоюза.