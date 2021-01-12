«Интерфакс»: Поставки в Россию вакцины от коронавируса компании Pfizer в этом году не планируется

Поставки в Россию вакцины от коронавируса компании Pfizer в этом году не планируется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармацевтическом рынке и в госструктурах. По словам одного из собеседников агентства, американская фармацевтическая компания не обращалась «к российскому регулятору» за сертификацией и регистрацией препарата.

Накануне в Pfizer сказали, что в этом году будут поставлять разработанную совместно с BioNTech вакцину только по соглашениям, заключенным на государственном уровне.

Россия пока не производит достаточное количество вакцин, чтобы покрыть собственные потребности, считает член думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее мнению, правительство должно договориться о поставках, в том числе с американской Pfizer. По словам Соломатиной, у жителей Москвы уже есть возможность привиться вакциной от Pfizer на платной основе. Знакомые врачи предложили депутату сделать прививку в клинике Хадасса в Сколково, но она отказалась. Соломатина была не в Москве и уже привилась российской вакциной «Спутник».