ФСИН попросила заменить условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний попросила заменить условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Соответствующее ходатайство ведомство подало в Симоновский суд Москвы.

Прошение от ФСИН было зарегистрировано накануне, в карточке дела в качестве основания замены срока на реальный указывается «неисполнение возложенных обязанностей». Ведомство еще в конце декабря угрожало обратиться с таким ходатайством, если Навальный не явится в инспекцию для регистрации. Во ФСИН посчитали, что политик, находящийся на лечении в Германии, здоров и не исполняет обязанности по условному осуждению. В ведомстве сослались на статью в медицинском журнале «Ланцет». Повестка адвокатам политика при этом пришла менее чем за день до назначенной даты вызова.

Сам Навальный в своем Твиттере, комментируя обращение ФСИН в суд, выразил мнение, что президент Владимир Путин взбешен тем, что оппозиционер остался жив после отравления. А пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что власти, таким образом, пытаются не допустить возвращения Навального в Россию. Тем временем в Симоновском суде, как передает интернет-издание «МБХ медиа», отметили, что пока материалы дела еще не передали судье.

В декабре 2014 года суд приговорил Навального к 3,5 годам лишения свободы условно по делу «Ив Роше». При этом испытательный срок, назначенный политику, завершился только 30 декабря минувшего года.