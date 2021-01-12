Депутат Соломатина поднимет в Госдуме вопрос об условиях завоза вакцины Pfizer в Россию

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина поднимет в парламенте вопрос об условиях завоза вакцины Pfizer в Россию. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никогда такой вопрос не стоял. Мы очень много вакцин завозим из других стран, которые не производятся в нашей стране, и даже те, которые мы производим сами, если есть аналоги зарубежные, мы тоже их покупаем. Почему вдруг компания Pfizer сегодня требует каких-то соглашений… Я этот вопрос подниму сейчас в Государственной думе. Какие нормативно-правовые акты необходимы для завоза вакцины Pfizer в Россию», — сказала она.

Материалы по теме Эксклюзив Эха Депутат Соломатина: В израильской клинике Хадасса в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке «Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории», — пояснила депутат…

Т.Соломатина подчеркнула, что странам необходимо помогать друг другу в условиях пандемии.

«В нынешней ситуации, когда есть такая пандемия во всем мире, нужно договариваться друг с другом, а не воевать. И если где-то чего-то не хватает какой-то вакцины, то нужно либо делиться методикам и разработками. Отношения между странами, касающиеся здоровья людей, должны быть на взаимовыручке. Любые договоренности между странами у тех, у кого будет быстрее развиваться производство, для того, чтобы быстрее победить пандемию, нам необходимо договариваться», — отметила она.

Депутат также добавила, что России необходимо закрыть потребность внутреннего рынка в вакцине.

«Многие страны отказываются поставлять друг другу вакцины, потому что они работают на свой рынок. И в России мы должны закрыть проблемы с вакцинацией, которые сегодня имеются на территории регионов. Сегодня очень большое количество людей, которые хотели бы привиться, но у нас не так много вакцин. И если мы будем выпускать миллион в месяц, то этого явно не хватит для всех желающих», — заключила Т.Соломатина.