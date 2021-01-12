РКН составил первые восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировки

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировки. Об этом говорится на сайте ведомства. Каких именно СМИ это касается, ведомство не сообщает, указывая лишь, что речь идет о четырех сайтах. Протоколы составлены по статье «Нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента». Штраф по данной статье составляет 500 тысяч рублей для юридических лиц и 50 тысяч для должностных.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Роскомнадзор собирается выписать 18 протоколов в отношении проектов «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также гендиректора созданного в России юридического лица, которым является руководитель Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый.

