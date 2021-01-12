Мосгорсуд смягчил несколько приговоров по делу «Нового величия»

Двоим из трех фигурантов, которые получили реальные сроки, наказание сократили на три месяца. Таким образом Руслан Костыленков и Петр Карамзин должны отбыть шести лет и девять месяцев и шесть и три колонии общего режима. Вячеславу Крюкову, который получил шесть лет общего режима, а также фигурантам, осужденным условно, приговор оставили без изменений. При этом, как сообщает интернет-издание «МБХ медиа», Анне Павликовой и Марии Дубовик снизили испытательные сроки на один год. Адвокат Ольга Карлова сообщила, что защитники всех осужденных подадут кассационную жалобу, поскольку они требовали оправдательных приговоров.