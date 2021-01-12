Федеральная служба исполнения наказаний просит заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше»

Ходатайство поступило в Симоновский суд Москвы. Его зарегистрировали 11 января. Об этом написал в Твиттере сам политик, опубликовав скан с сайта суда. В сообщении основанием для изменения наказания названо «неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления». Оппозиционер подчеркнул, что его условный срок по делу «Ив Роше» истек 30 декабря.

28 декабря столичное управление ФСИН пригрозило обратиться в суд с просьбой изменить Навальному срок, если он не явится в филиал ведомства утром 29 декабря. Сославшись на публикацию о его выздоровлении в медицинском журнале Lancet, ведомство отметило, что политик, находящийся в Германии после отравления «Новичком», уклоняется от контроля инспекции.

