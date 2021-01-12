Депутат Соломатина: В израильской клинике Хадасса в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке

В израильской клинике Хадасса в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. Это клиника, которая работает в Сколково. Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории. И у нее может быть поставка этой вакцины. Это израильская клиника Хадасса, мне по крайней мере было предложено там привиться», — сказала она.

Т.Соломатина отметила, что клиника предлагает прививку в качестве платной услуги.

«Это же не государственная клиника, за это должен любой, кто прививался, заплатить. К сожалению любая медицинская услуга, она сегодня все-таки услуга — это бизнес. И там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно, и не для кого не секрет, что эта вакцина уже завезена в страну», — заключила она.

Депутат при этом подчеркнула, что она сама и ее 80-летняя мать привились вакциной российского производства, обе чувствуют себя положительно.