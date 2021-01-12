Адвокат: Решение суда смягчить наказание фигурантам дела «Нового величия» – это попытка найти компромисс

Московский городской суд смягчил наказание фигурантам дела «Нового величия», признанных виновными в создании экстремистского сообщества. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

Сегодня апелляционная инстанция назначила новый приговор, сократив на три месяца сроки наказания Костыленкову, Карамзину и Рощину.

«Решение суда — это попытка найти компромисс между совершенно неправосудным приговором и наказаниями, которые были назначены», — сказал адвокат.

По словам М.Пашкова, защита намерена добиваться оправдательного приговора в кассационном суде, Верховном и ЕСПЧ.

«Приговор этот будем обжаловать в дальнейшем в кассационном порядке и Верховном суде, а также в ЕСПЧ. Полагаю, что это дело достойно того, чтобы Верховный суд его послушал», — отметил адвокат.

Остальным фигурантам приговор фигурантам оставлен без изменений.