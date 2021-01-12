В Москве возобновилось начисление пеней за неуплату коммунальных ресурсов

Мораторий вводился в связи с пандемией коронавируса, — напоминает ТАСС. В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании уточнили, что задолженность 60 управляющих организаций в сфере ЖКХ — это крупнейшие неплательщики, — превышает 5 миллиардов рублей.