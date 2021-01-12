В Москве возобновилось начисление пеней за неуплату коммунальных ресурсов

Мораторий вводился в связи с пандемией коронавируса, — напоминает ТАСС. В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании уточнили, что задолженность 60 управляющих организаций в сфере ЖКХ — это крупнейшие неплательщики, — превышает 5 миллиардов рублей.
2021-01-12T16:08:13+03:00
2021-01-12T16:08:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:08, 12 января 2021
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