Жители домов в Тосненском районе Ленинградской области замерзают в своих квартирах из-за коммунальных аварий

Вслед за отоплением и водой у них отключают электричество.

Тепла и воды с полуночи нет в 26 многоквартирных домах в Никольском и Ульяновке. Отключение затронуло более восьмисот человек, а также здание администрации поселения, детский сад и школу-интернат. Гендиректор АО «Ленинградские областные коммунальные системы» Василий Медведев рассказал порталу 47news, что прорывы связаны с износом сетей. Череду из 13 аварий вызвало движение грунта после резкой перемены погоды. Пока устранили только пять. Тем временем, по сообщению журналистов, температура в квартирах жителей не намного отличается от уличной. Некоторым из них, чтобы добыть воду, приходится топить снег кипятильниками. Для обогрева люди также используют электроприборы, однако в ближайшее время в поселении планируют отключить свет. Это необходимо сделать для запуска новой подстанции. Глава Ульяновского поселения Константин Камалетдинов, рассказал журналистам, что энергии не будет лишь три часа. Но в холодных домах это грозит жителям катастрофой.

В прошлом году Главгосэкспертиза одобрила проект постройки в Ульяновке нового водовода и насосной станции по федеральной программе «Чистая вода». Однако чиновники не назвали сроки запуска объектов.