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16:07, 12 января 2021

Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заболеваемость растёт только в двух регионах страны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова добавила, что в случае соблюдения всех правил профилактики новые койки не потребуются.



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