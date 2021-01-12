Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заболеваемость растёт только в двух регионах страны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова добавила, что в случае соблюдения всех правил профилактики новые койки не потребуются.
2021-01-12T16:07:19+03:00
2021-01-12T16:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 12 января 2021
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