Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заболеваемость растёт только в двух регионах страны. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова добавила, что в случае соблюдения всех правил профилактики новые койки не потребуются.